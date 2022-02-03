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新型コロナ　鹿児島県内 新たに622人感染確認

 2022/02/03 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者６２２人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２９６人、市発表分は３２６人。県内の累計感染者は１万８４７７人となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の新規感染者の推移
コロナ相談窓口電話表

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