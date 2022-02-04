1週間で4091人、前週の1.4倍　拡大傾向続く　新たな感染は622人（鹿児島市328、姶良48、霧島46、薩摩川内36、日置32、鹿屋24、龍郷20、奄美15、さつま10、南九州8、いちき串木野6、志布志6、指宿5、垂水5、阿久根4、曽於4、出水3、南さつま3、東串良3、枕崎1、西之表1、長島1、湧水1、南大隅1、肝付1、宇検1、伊仙1、愛知1、京都1、大阪1、宮崎1、滋賀1、熊本1、福岡2）新型コロナ・鹿児島3日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新たに６２２人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。６００人を超えるのは３日連続で、直近１週間の新規感染者は計４０９１人。前週（２９８７人）の１．４倍で、拡大傾向が続いている。３日の新規感染者の居住地は、鹿児島市が３２８人で全体の５３％に上った。次いで姶良市４８人、霧島市４６人、薩摩川内市３６人、日置市３２人、鹿屋市２４人、龍郷町２０人、奄美市１５人、さつま町１０人、南九州市８人、いちき串木野市、志布志市６人、指宿市、垂水市５人、阿久根市、曽於市４人、出水市、南さつま市、東串良町３人、枕崎市、西之表市、長島町、湧水町、南大隅町、肝付町、宇検村、伊仙町１人、県外８人（愛知、京都、大阪、宮崎、滋賀、熊本、福岡２人）。年代別では１０歳未満と１０代が各１０３人と最多で、３０代９３人、４０代８９人、２０代８７人と続いた。６０代以上の高齢層は９４人。県内の累計感染者は１万８４７７人になった。２日時点の療養者数は、前日比３５４人増の４８８６人。内訳は入院２８６人（前日比１人減）、宿泊施設入所６６５人（７人増）、自宅待機３９３５人（３４８人増）になっている。入院中のうち、重症は１人、酸素投与が必要な中等症４６人。病床使用率は５０．５％で、前日から０．２ポイント減った。