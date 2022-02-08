輸入額 3年ぶり増加 原油高騰が影響、39％増 鹿児島県21年貿易概況
2022/02/08 11:05
鹿児島税関支署は、２０２１年の管内貿易概況（速報値）をまとめた。輸入額は、原油高騰などの影響で前年比３９．５％増の１兆１８２４億４９００万円と３年ぶりに増加した。輸出額は、再輸出品の伸びが大きく、前年比４６．５％増の１６１４億３６００万円で５年連続で増えた。
輸入額は、原油・粗油で４１．８％増の９０６９億６９００万円。輸入量は前年を割り込んだものの、市場価格の上昇が影響した。アルゼンチンやブラジルなど南米からが増えた穀物・同調製品は４３．７％増の１１２５億２６００万円、飼料は１６％増の６３５億４５００万円。
輸出額は過去１０年で最も多かった。全体の８割を占める石油などの再輸出品が５５．６％増の１２８６億５１００万円だった。タイヤのゴム製品は、半導体不足による自動車生産の停滞で減ったが、中国向けなどの木材、紙原料のパルプ・古紙は増えた。
支署・出張所別の内訳は次の通り。
【鹿児島税関支署】輸入は原油・粗油の伸びが大きく、４１．３％増の９８７１億２９００万円。輸出は５４．３％増の１２０６億２３００万円。
【鹿児島空港出張所】中・小型の旅客機があった輸入は７．９倍の８２億３１００万円。輸出は２．５倍の５億５８００万円。
【志布志出張所】輸入は穀物のトウモロコシや飼料の油かすなどが増え、３１．４％増の１６４７億６６００万円。輸出は木材が伸び、２７．８％増の３２８億１４００万円。
【川内出張所】輸入は０．２％減の１８５億６００万円。紙の需要拡大でパルプ・古紙が増え、輸出は２２．５％増の７１億２８００万円。
【枕崎出張所】輸入は冷凍カツオなどが減り、７．６％減の３８億１７００万円、輸出は３．９％減の３億１２００万円。
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輸入額 3年ぶり増加 原油高騰が影響、39％増 鹿児島県21年貿易概況2月8日 11:05
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