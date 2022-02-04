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早朝出火 住家全焼、焼け跡から１人の遺体 鹿児島市
2022/02/04 11:09
消火活動に当たる消防隊員ら＝４日午前６時４０分ごろ、鹿児島市西陵２丁目
拡大
４日午前５時５０分ごろ、鹿児島市西陵２丁目、無職男性（７３）方から出火、木造２階建て住家１６３平方メートルを全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。鹿児島西署は、連絡が取れていない男性とみて、身元を確認している。
同署によると、男性は１人暮らし。通行人が「２階の窓から火が出ている」と１１９番した。
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