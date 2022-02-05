95億円補正を専決処分 鹿児島県 時短協力金、鳥インフル防疫経費など盛り込む
2022/02/05 10:30
鹿児島県は４日、新型コロナウイルス感染症対策など９５億３２００万円を追加した２０２１年度一般会計補正予算を専決処分した。「まん延防止等重点措置」適用などに伴う営業時間短縮の要請に応じた飲食店への協力金支給をはじめ、長島町で発生した鳥インフルエンザの防疫経費を盛り込んだ。
コロナ関連は３事業。協力金は奄美大島５市町村に時短を要請した１月１１日以降分で８８億２７２９万円。対象の飲食店は延べ１万３７７０店店分となる。飲食店の時短実態を現地調査する事業に３０１５万円、コロナワクチン３回目の大規模接種会場設置関連は４億１５１５万円。
鳥インフルエンザ関連は、消毒ポイント設置など緊急防疫対策に２億１５７万円、移動制限で出荷に影響が出た長島町内１３農場への支援に３０６９万円を充てる。
このほか、池畑憲一氏（７４）＝自民＝の県議辞職に伴う伊佐市区の補欠選挙経費が２７４９万円。
２１年度一般会計の補正は１１回目。総額は９６７１億４５００万円となる。
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95億円補正を専決処分 鹿児島県 時短協力金、鳥インフル防疫経費など盛り込む2月5日 10:30
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