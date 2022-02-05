新型コロナ　鹿児島県内で新たに609人の感染確認

１．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに110人感染確認 、50人は奄美市 昨年8月29日以来の100人超

２．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内で新規感染61人確認、30人は奄美市 4カ月ぶり60人台

３．

新型コロナ 鹿児島県内 過去最多407人の感染確認 初の400人超、200人超は6日連続 累計1万2464人

４．

新型コロナ 鹿児島県内で4クラスター 計46人感染確認 霧島、南九州市の介護事業所や姶良の高齢者施設

５．

新型コロナ 鹿児島県内 最多584人が感染 2日連続で更新 死者1人を確認

６．

新型コロナ 鹿児島県内500人超え 過去最多の526人新たに感染 新たに死亡2人

７．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに108人感染確認、奄美市61人 100人超は3日連続

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに180人感染見込み

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに632人感染 最多更新 県はクラスターで会見へ

10．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに107人感染確認、奄美市６１人 4日連続で100人超