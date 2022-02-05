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新型コロナ　鹿児島県内で新たに609人の感染確認

 2022/02/05 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者６０９人を新たに確認したと発表した。
　
　県が発表したのは２８０人、市発表分は３２９人。県内の累計感染者は１万９７７１人となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移

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