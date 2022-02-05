南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
5
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに609人の感染確認
2022/02/05 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者６０９人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２８０人、市発表分は３２９人。県内の累計感染者は１万９７７１人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに609人の感染確認
2月5日 16:06
3回目ワクチン大規模接種 3会場、10日から予約受け付け 新型コロナ・鹿児島
2月5日 15:05
オレンジ色の実鈴なり 道路脇に「カカツガユ」自生 湧水町
2月5日 12:30
鹿児島県新総合体育館 景観、防災など10項目の配慮求める 検討委が構想案を知事に提出
2月5日 11:25
「磯釣りの王様」寒グレ。今年はちょっと様子が違う。水温が下がらずエサ取りがうようよ。温暖化の影響だろうか
2月5日 11:03
マスクケースでかごしま国体PR 姶良市実行委、飲食店に配布
2月5日 11:00
95億円補正を専決処分 鹿児島県 時短協力金、鳥インフル防疫経費など盛り込む
2月5日 10:30
クロツラヘラサギ、万之瀬川河口で冬の憩い
2月5日 10:00
「馬毛島基地計画の撤回を」 西之表の市民団体が反対署名2万4000筆を防衛省に提出
2月5日 09:00
【馬毛島基地計画 西之表市長の方針転換】「配慮」求めた要望書持参 従来の不同意、抗議は封印 防衛省「お墨付き得た」
2月5日 08:45
しだれ梅、温泉街彩る 薩摩川内・湯田
2月5日 08:30
馬毛島基地計画 西之表市長から消えた「不同意」 「同意の可否、市民の分断助長する心配がある」
2月5日 07:38
拉致被害者の帰国願う啓発ポスター 吹上高1年が作成
2月5日 07:30
病床使用率50％切る 重症者1、中等症は42人 新たな感染は685人（鹿児島市379、薩摩川内58、霧島55、姶良40、鹿屋29、日置17、さつま16、奄美15、出水12、いちき串木野10、曽於8、志布志5、南さつま5、東串良4、肝付4、伊佐3、南大隅3、龍郷3、阿久根2、指宿2、南種子2、垂水1、南九州1、湧水1、屋久島1、瀬戸内1、大阪1、宮城1、熊本1、長崎1、宮崎2、福岡2）新型コロナ・鹿児島4日発表
2月5日 07:00
小林、えびのでクラスター 都城の38人含む368人新たに感染 新型コロナ・宮崎4日発表
2月5日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲