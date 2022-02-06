病床使用率再び50％超える　新たな感染は609人（鹿児島市339、霧島56、薩摩川内40、姶良37、鹿屋23、日置17、奄美14、さつま12、阿久根10、出水10、志布志7、龍郷6、いちき串木野5、南さつま5、指宿4、湧水4、肝付3、曽於2、伊佐1、大崎1、東串良1、南大隅1、中種子1、伊仙1、福岡1、東京1、大阪1、兵庫1、愛知1、神奈川2、岩手2）新型コロナ・鹿児島5日発表

鹿児島県と鹿児島市は５日、新たに６０９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。６００人を超えるのは５日連続。５日まで１週間の新規感染者は４２７７人で、前週（３４３８人）の１．２倍。伸びは鈍化しているが、拡大傾向は続く。５日の新規感染者の居住地は、鹿児島市が３３９人で全体の５６％に上った。他は霧島市５６人、薩摩川内市４０人、姶良市３７人、鹿屋市２３人、日置市１７人、奄美市１４人、さつま町１２人、阿久根市、出水市１０人、志布志市７人、龍郷町６人、いちき串木野市、南さつま市５人、指宿市、湧水町４人、肝付町３人、曽於市２人、伊佐市、大崎町、東串良町、南大隅町、中種子町、伊仙町１人、県外９人（福岡、東京、大阪、兵庫、愛知、神奈川２人、岩手２人）。年代別では１０代１１７人、３０代１１３人、１０歳未満１０７人など。６０代以上の高齢層は７４人だった。県内の累計感染者は１万９７７１人になった。療養者数は４日時点で、前日比２２２人減の４７１８人。内訳は入院３４２人（前日比６７人増）、宿泊施設入所６３５人（２２人減）、自宅待機３７４１人（２６７人減）となっている。入院患者のうち、酸素投与が必要な中等症は５７人、重症者はいない。病床使用率は、前日比２．１ポイント増の５０．９％で、再び５０％を上回った。