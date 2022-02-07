海岸にビッグな海の贈り物　9キロ、体長70センチのコブシメ　種子島

５．

療養者5013人、自宅待機は3995人 新たな感染は523人（鹿児島市309人で6割、鹿屋40人、霧島37人、薩摩川内29人、日置19人、姶良14人、いちき串木野10人、さつま7人、垂水、奄美、龍郷6人、南九州5人、阿久根、出水、大和4人、南さつま3人、指宿、志布志、与論2人、枕崎、伊佐、長島、湧水、大崎、東串良、南大隅、瀬戸内1人、県外6人）感染者累計2万人超す 新型コロナ・鹿児島6日発表