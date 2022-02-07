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海岸にビッグな海の贈り物 9キロ、体長70センチのコブシメ 種子島
2022/02/07 10:44
浜上幸十さんとコブシメとみられる９キロのイカ＝西之表市住吉
拡大
西之表市住吉の無職浜上幸十さん（７１）が１日、自宅前の海岸に打ち上げられている大型のイカを見つけた。体長約７０センチ、重さ約９キロ。コウイカ科のコブシメとみられ、「ビッグな海の贈り物にびっくりした」と喜んでいる。
自宅は能野漁港に隣接しており、正午ごろ、日課の海岸清掃中に発見。「最初はウミガメが上陸しているのかと思った」という。「知人にも分けておいしくいただきたい」と笑顔を見せた。
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