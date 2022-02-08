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奄美市笠利の海岸にザトウクジラが漂着　体長３.９メートル、生後１カ月以内か

 2022/02/08 07:30
砂浜に漂着したザトウクジラ＝奄美市笠利
砂浜に漂着したザトウクジラ＝奄美市笠利
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　奄美市笠利の海岸で、ザトウクジラ１頭が死んでいるのを漁師が見つけた。奄美海洋生物研究会や市職員が７日、解剖して内容物などを調べ、骨格標本にするため砂浜に埋めた。

　体長３.９メートルでへその緒の跡があり、生後１カ月以内の赤ちゃんとみられる。ザトウクジラは１２～４月、繁殖や子育てのため、ロシア極東カムチャッカ半島付近から奄美や沖縄にやってくる。

　同研究会の興克樹会長（５１）は「生まれてすぐ母親とはぐれ、死後にしけで打ち上げられたのではないか」と推測。「かわいそうだが、骨格は資料として貴重。市内で展示できるようにしたい」と話した。
砂浜に漂着したザトウクジラ＝奄美市笠利
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