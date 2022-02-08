奄美市笠利の海岸にザトウクジラが漂着　体長３.９メートル、生後１カ月以内か

新型コロナ新規感染 鹿児島市286人、霧島40人、鹿屋20人、薩摩川内19人など計450人 累計20744人に

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死者最多９人確認 県「高齢者ら感染増要因」 新たな感染は４５０人（鹿児島市２８６人、霧島市４０人、鹿屋市２０人、薩摩川内市１９人、いちき串木野市、姶良市、さつま町１１人、日置市１０人、出水市７人、奄美市６人、志布志市５人、与論町３人、阿久根市、湧水町、大崎町、龍郷町、喜界町２人、枕崎市、垂水市、曽於市、南さつま市、南九州市、伊佐市、錦江町、肝付町１人、県外３人＝埼玉、宮崎、熊本） 新型コロナ・鹿児島7日発表