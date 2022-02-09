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雨粒の〝宝石〟 夜桜に彩り　種子島

 2022/02/09 10:52
ライトアップされたカワヅザクラ＝西之表市古田
ライトアップされたカワヅザクラ＝西之表市古田
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　西之表市古田の川脇（こうわき）川沿いで、１８本のカワヅザクラが見頃を迎えている。雨が断続的に降った８日は、淡いピンクの花にしずくがたまり、光に照らされて宝石のようにきらきらと輝きを放っていた。

　川岸に憩いの場をつくろうと、住民有志が約１５年前に植えた。５年前からライトアップを始め、見学者用にベンチや仮設トイレも設置してある。

　地元の栗崎勝喜さん（５９）は「コロナ禍の気晴らしに見に来てほしい」と呼び掛けている。点灯は２０日まで。午後６時半～８時半。
〈別カット〉ライトアップされたカワヅザクラ＝西之表市古田
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