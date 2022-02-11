死者5日連続、計16人確認　新たな感染は590人(鹿児島市273、霧島76、鹿屋49、薩摩川内25、出水23、姶良23、日置22、さつま13、奄美12、いちき串木野9、曽於8、志布志8、屋久島6、龍郷6、垂水4、南九州4、伊佐4、伊仙4、指宿3、南さつま3、南大隅3、瀬戸内3、東串良2、与論2、中種子1、喜界1、京都1、熊本1、東京1）新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５９０人確認したと発表した。県は医療機関に入院していた感染者２人の死亡を公表。死者は５日連続で確認され、累計９０人となった。また屋久島町と指宿市でクラスター（感染者集団）が発生したと明らかにした。クラスターは累計１０６例。県は、亡くなった２人の年代、性別、死因について「遺族の意向」として明らかにしていない。死者は６日から続けて計１６人確認されており、県新型コロナウイルス感染症対策室は「高齢者に感染が広がっていることが要因」としている。クラスターは、屋久島町の会食（参加者６人）、指宿市の児童施設（職員３人、利用者３人の計６人）。県によると、それぞれ黙食や利用者のマスク着用が不十分だった。新規感染者の居住地は、鹿児島市２７３人、霧島市７６人、鹿屋市４９人、薩摩川内市２５人、出水市、姶良市２３人、日置市２２人、さつま町１３人、奄美市１２人、いちき串木野市９人、曽於市、志布志市８人、屋久島町、龍郷町６人、垂水市、南九州市、伊佐市、伊仙町４人、指宿市、南さつま市、南大隅町、瀬戸内町３人、東串良町、与論町２人、中種子町、喜界町１人、県外３人（京都、熊本、東京）。年代別では１０歳未満が最多の１１７人、１０代９９人、３０代８３人と続いた。県内の累計感染者は２万２６８３人。９日時点の療養者は前日比８３人増の４８０６人。内訳は入院３９７人（前日比２９人増）、宿泊施設７１２人（１９人増）、自宅待機３６９７人（３５人増）だった。入院のうち酸素投与が必要な中等症は５４人、重症は２人。