オミクロン株疑い99.7％　新たな感染は571人（鹿児島市337、霧島47、姶良28、鹿屋26、薩摩川内19、いちき串木野16、さつま11、日置10、出水9、志布志9、指宿7、伊佐6、南さつま5、奄美5、肝付5、曽於4、東串良3、屋久島3、阿久根2、大崎2、錦江2、龍郷2、伊仙2、与論2、南九州1、南種子1、喜界1、宮崎2、東京1、大阪1、京都1、滋賀1）新型コロナ・鹿児島11日発表

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５７１人確認したと発表した。県は感染者１人の死亡も公表。死者の累計は９１人となった。直近１週間のスクリーニング検査でオミクロン株が疑われる人が９９・７％に上ったと明らかにした。亡くなった１人は県内の施設に入所していた。県は「遺族の意向」として、年代、性別、死因を明らかにしていない。４〜１０日に行ったスクリーニング検査では３８４人の検体を調べ、オミクロン株が疑われるのは３８３人だった。ゲノム解析で新たに４５人のオミクロン株感染が確定した。１１日の新規感染者の居住地は、鹿児島市３３７人、霧島市４７人、姶良市２８人、鹿屋市２６人、薩摩川内市１９人、いちき串木野市１６人、さつま町１１人、日置市１０人、出水市、志布志市９人、指宿市７人、伊佐市６人、南さつま市、奄美市、肝付町５人、曽於市４人、東串良町、屋久島町３人、阿久根市、大崎町、錦江町、龍郷町、伊仙町、与論町２人、南九州市、南種子町、喜界町１人、県外６人（宮崎２、東京、大阪、京都、滋賀１）。年代別では１０歳未満が最多の１１４人、３０代９６人、４０代８３人と続いた。県内の累計感染者数は２万３２５４人となった。１０日時点の療養者は前日比２３１人増の５０３７人。内訳は入院４３０人（前日比３３人増）、宿泊施設７５８人（４６人増）、自宅待機３８４９人（１５２人増）だった。入院のうち酸素投与が必要な中等症は６５人、重症１人。