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東九州道　末吉財部―国分が通行止め

 2022/02/12 12:30
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣが事故のため、１２日午後０時２０分から上下線で通行止めになっている。
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