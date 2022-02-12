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東九州道　末吉財部－国分の通行止め解除

 2022/02/12 15:10
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは１２日午後２時５３分、上下線で解除された。事故処理が終わったため。
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