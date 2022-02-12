東九州道　末吉財部－国分の通行止め解除

１．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに523人感染 累計2万人超す 死者2人 県、クラスターで会見へ

２．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに628人感染確認 1人死亡、死者86人に 県、クラスターで会見へ

３．

「今どきそんな」な理不尽校則 鹿児島の全ての公立小中学校と全日制県立高校が見直し 7割は生徒が関与

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに721人感染、過去2番目の多さ 2人の死亡を確認

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鹿児島市で新たに339人感染 霧島は56人 薩摩川内40人 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに３クラスター 霧島と姶良の医療機関、日置の学校

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに450人感染確認 9人死亡、1日あたりの確認数は最多

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1～17歳、にぎやか10人きょうだい 米は1日14合 お手伝いもしっかり「毎日楽しい」

９．

鹿児島市で新たに377人感染 霧島市は75人 鹿屋市50人 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに609人の感染確認