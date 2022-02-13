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「国民の命が危険にさらされる」　馬毛島基地計画に反対の市民団体　防衛相訪問に合わせ鹿児島県庁前で抗議

 2022/02/13 15:15
鹿児島県庁前で抗議集会をする市民団体＝１２日午後１時１５分、県庁前
鹿児島県庁前で抗議集会をする市民団体＝１２日午後１時１５分、県庁前
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　市民団体「鹿児島に米軍はいらない県民の会」は１２日、岸信夫防衛相が鹿児島県の塩田康一知事を訪ねるのに合わせ、県庁前で緊急抗議集会を開いた。約４５人が駆け付け、「国民の命が危険にさらされている」と防衛省の政策を批判した。

　下馬場学副会長は冒頭、「日本が戦争をする国造りの一環で、鹿児島は翻弄（ほんろう）されていく。知事は県民の命と安心安全守るため抗議、反対して」と訴えた。「馬毛島の軍事基地化反対！」「ＦＣＬＰ基地建設ＮＯ」と書いた横断幕やプラカードを手に声を上げた。
馬毛島への米軍機訓練移転や自衛隊基地整備計画に反対の声を上げる市民ら＝１２日、県庁前
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