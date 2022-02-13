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「国民の命が危険にさらされる」 馬毛島基地計画に反対の市民団体 防衛相訪問に合わせ鹿児島県庁前で抗議
2022/02/13 15:15
鹿児島県庁前で抗議集会をする市民団体＝１２日午後１時１５分、県庁前
拡大
市民団体「鹿児島に米軍はいらない県民の会」は１２日、岸信夫防衛相が鹿児島県の塩田康一知事を訪ねるのに合わせ、県庁前で緊急抗議集会を開いた。約４５人が駆け付け、「国民の命が危険にさらされている」と防衛省の政策を批判した。
下馬場学副会長は冒頭、「日本が戦争をする国造りの一環で、鹿児島は翻弄（ほんろう）されていく。知事は県民の命と安心安全守るため抗議、反対して」と訴えた。「馬毛島の軍事基地化反対！」「ＦＣＬＰ基地建設ＮＯ」と書いた横断幕やプラカードを手に声を上げた。
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