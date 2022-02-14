新型コロナ 居住地別の新規感染者数　鹿児島市198人、霧島34人、鹿屋22人、いちき串木野13人、薩摩川内12人、姶良11人など計348人　鹿児島県内

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者３４８人を新たに確認したと発表した。累計２万４５０７人となった。県は３人の死亡を確認したと公表した。死者の累計は９７人。県が発表した新規感染者は１５１人、市発表分は１９７人。新規感染者の居住地別は、鹿児島市１９８人、霧島市３４人、鹿屋市２２人、いちき串木野市１３人、薩摩川内市１２人、姶良市１１人、日置市８人、長島町７人、志布志市、中種子町４人、枕崎市、曽於市、南九州市３人、出水市、指宿市、南さつま市、奄美市、大崎町、東串良町、龍郷町、徳之島町、与論町２人、伊佐市、錦江町、南大隅町、屋久島町、伊仙町１人、県外３人（東京、滋賀、埼玉）。