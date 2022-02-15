入院待機中の1人含む3人死亡　新たな感染は348人（鹿児島市１９８人、霧島市３４人、鹿屋市２２人、いちき串木野市１３人、薩摩川内市１２人、姶良市１１人、日置市８人、長島町７人、志布志市、中種子町４人、枕崎市、曽於市、南九州市３人、出水市、指宿市、南さつま市、奄美市、大崎町、東串良町、龍郷町、徳之島町、与論町２人、伊佐市、錦江町、南大隅町、屋久島町、伊仙町１人、県外３人＝東京、滋賀、埼玉）新型コロナ・鹿児島14日発表

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者３４８人を新たに確認したと発表した。県は３人の死亡を確認したと公表した。死者の累計は９７人。鹿児島市は、死者３人のうち１人が市在住で、入所していた施設で入院待機中に死亡が確認されたと明らかにした。年代、性別、死因は遺族の意向で非公表とした。県が発表した死者２人は医療機関に入院中だった。１人は７０代女性で死因は新型コロナウイルス以外。もう１人は年代、性別、死因の公表について遺族に確認中としている。新規感染者の居住地別は、鹿児島市１９８人、霧島市３４人、鹿屋市２２人、いちき串木野市１３人、薩摩川内市１２人、姶良市１１人、日置市８人、長島町７人、志布志市、中種子町４人、枕崎市、曽於市、南九州市３人、出水市、指宿市、南さつま市、奄美市、大崎町、東串良町、龍郷町、徳之島町、与論町２人、伊佐市、錦江町、南大隅町、屋久島町、伊仙町１人、県外３人（東京、滋賀、埼玉）。県内の感染者は累計２万４５０７人となった。１３日時点の療養者数は前日比２６人増の４６７８人。内訳は入院５０７人（前日比１３人増）、宿泊施設８５４人（２９人増）、自宅待機３３１７人（１６人減）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症が７３人、重症３人。