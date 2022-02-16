新たに2人死亡、累計死者100人に迫る　新たな感染は695人（鹿児島市399、鹿屋66、霧島57、姶良29、薩摩川内21、奄美13、屋久島13、指宿10、日置10、曽於10、志布志7、南大隅7、与論7、徳之島6、出水5、いちき串木野5、伊佐5、南さつま4、さつま4、南九州3、龍郷3、伊仙3、枕崎2、垂水1、大崎1、徳島1、長崎1、福岡2）新型コロナ・鹿児島15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６９５人確認したと発表した。県内の感染者は計２万５２０２人になった。また県は２人の死亡を公表した。死者は累計９９人。県によると、死者２人は県内の医療機関に入院中だった。１人の年代、性別、死因について、県は遺族の意向で非公表とした。もう１人は遺族に確認中。新規感染者の居住地は、鹿児島市３９９人、鹿屋市６６人、霧島市５７人、姶良市２９人、薩摩川内市２１人、奄美市、屋久島町１３人、指宿市、日置市、曽於市１０人、志布志市、南大隅町、与論町７人、徳之島町６人、出水市、いちき串木野市、伊佐市５人、南さつま市、さつま町４人、南九州市、龍郷町、伊仙町３人、枕崎市２人、垂水市、大崎町１人、県外４人（徳島、長崎、福岡２人）。年代別では１０歳未満が１２８人と最も多く、１０代９９人、４０代９４人、３０代９１人と続いた。経路不明は３９７人。１４日時点の療養者数は前日比３４９人減の４３２９人。内訳は入院５００人（前日比７人減）、宿泊施設入所８８４人（３０人増）、自宅待機２９４５人（３７２減）、入院のうち酸素投与が必要な中等症７３人、重症４人。