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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに５６９人感染確認
2022/02/16 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者５６９人を新たに確認したと発表した。感染者は累計２万５７７１人となった。
県が発表したのは２６４人、市発表分は３０５人。
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