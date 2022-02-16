新型コロナ 鹿児島県内 新たに５６９人感染確認

１．

「今どきそんな」な理不尽校則 鹿児島の全ての公立小中学校と全日制県立高校が見直し 7割は生徒が関与

２．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに721人感染、過去2番目の多さ 2人の死亡を確認

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに444人感染確認 新たに３人死亡

４．

鹿児島市で新たに377人感染 霧島市は75人 鹿屋市50人 新型コロナ・鹿児島

５．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに695人感染 死者2人を確認

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに590人感染 2人死亡 県はクラスターで会見へ

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに461人感染 累計2万4159人

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに571人感染 1人死亡

９．

ピークの40年前、1900人在籍の小・中学校 いま388人と223人 止まらない生徒減「小中一貫校に」 地元協議会が要望へ 鹿児島市明和

10．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに348人感染 死者3人確認、累計97人に