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新型コロナ 鹿児島県内 新たに５６９人感染確認

 2022/02/16 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者５６９人を新たに確認したと発表した。感染者は累計２万５７７１人となった。

　県が発表したのは２６４人、市発表分は３０５人。
　
【表】一目でわかる鹿児島県内の新規感染者数の推移
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