中等症77人、重症4人 新たな感染は569人 死亡3日ぶりなし（鹿児島市304、霧島60、姶良40、鹿屋31、薩摩川内23、志布志13、出水11、日置11、屋久島10、いちき串木野9、指宿7、奄美7、肝付6、瀬戸内5、曽於4、南さつま4、徳之島4、さつま3、垂水1、南九州1、伊佐1、長島1、湧水1、錦江1、南大隅1、中種子1、南種子1、龍郷1、喜界1、伊仙1、与論1、佐賀1、大阪1、滋賀1、埼玉1）新型コロナ・鹿児島16日発表
2022/02/17 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５６９人確認したと発表した。県内の感染者は計２万５７７１人になった。死者は３日ぶりにいなかった。
新規感染者の居住地は、鹿児島市３０４人、霧島市６０人、姶良市４０人、鹿屋市３１人、薩摩川内市２３人、志布志市１３人、出水市、日置市１１人、屋久島町１０人、いちき串木野市９人、指宿市、奄美市７人、肝付町６人、瀬戸内町５人、曽於市、南さつま市、徳之島町４人、さつま町３人、垂水市、南九州市、伊佐市、長島町、湧水町、錦江町、南大隅町、中種子町、南種子町、龍郷町、喜界町、伊仙町、与論町１人、県外４人（佐賀、大阪、滋賀、埼玉）。年代別では１０歳未満が１０６人と最多で、４０代８８人、１０代８４人、３０代７３人と続いた。
また、県は１４、１５日公表時点で遺族の意向を確認中としていた死者２人について、年代、性別、死因について非公表とした。
１５日時点の療養者数は前日比８人増の４３３７人。内訳は入院５０２人（前日比２人増）、宿泊施設入所９１１人（２７人増）、自宅待機２９２４人（２１人減）、入院のうち酸素投与が必要な中等症７７人、重症は４人。
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中等症77人、重症4人 新たな感染は569人 死亡3日ぶりなし（鹿児島市304、霧島60、姶良40、鹿屋31、薩摩川内23、志布志13、出水11、日置11、屋久島10、いちき串木野9、指宿7、奄美7、肝付6、瀬戸内5、曽於4、南さつま4、徳之島4、さつま3、垂水1、南九州1、伊佐1、長島1、湧水1、錦江1、南大隅1、中種子1、南種子1、龍郷1、喜界1、伊仙1、与論1、佐賀1、大阪1、滋賀1、埼玉1）新型コロナ・鹿児島16日発表2月17日 07:00
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