TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

「電話でお金の話 それは詐欺」　被害防止へ全国行脚、俳優・杉良太郎さん「だまされるな」

 2022/02/18 11:13
県民にうそ電話詐欺の撲滅を訴える俳優の杉良太郎さん＝鹿児島県警本部
県民にうそ電話詐欺の撲滅を訴える俳優の杉良太郎さん＝鹿児島県警本部
拡大拡大
　特殊詐欺の被害防止を啓発するプロジェクトチーム「ＳＯＳ４７」を率いる俳優の杉良太郎さん（７７）が１７日、鹿児島市の県警本部を訪れ、うそ電話詐欺への対応をアピールした。

　全国訪問の一環で、鹿児島は２８カ所目。警察庁の特別防犯対策監を委嘱されている杉さんは「電話でお金の話が出たら、詐欺だと疑って。カードや暗証番号を他人に与えたり教えたりしてはいけない」と呼び掛けた。

　力強い口調とまなざしは、主役を演じた往年の時代劇「遠山の金さん」そのもの。春の足音はまだ遠いが、特殊詐欺は金さんの決めぜりふ通り、「桜吹雪が全部お見通し」かも。
【別カット】県民にうそ電話詐欺の撲滅を訴える俳優の杉良太郎さん＝鹿児島県警本部
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ