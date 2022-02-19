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早春の鹿児島路駆け抜ける 第69回県下一周駅伝 あす開幕

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鹿児島県下一周駅伝【初日の見どころ】主導権狙い、各チームの主力が激突

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鹿児島市で新たに278人感染 霧島43人、姶良27人、鹿屋25人など計483人 新型コロナ･鹿児島 自治体別感染者数

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに483人感染 死者1人確認 新たなクラスター3件発表へ

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人生の楽園 桜島沖の無人島・新島に移住して3年 夫婦が思い描く憩いのカフェ 昨年は550人来島「安心して遊べる島に」と建設へ

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鹿児島市電・市バス、4月から大幅減便 コロナ下で利用が低迷

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クラスター3件確認 いずれもマスク着用不十分、密接状態も 新たな感染は483人（鹿児島市278、霧島43、姶良27、鹿屋25、薩摩川内16、日置12、さつま12、奄美9、屋久島7、肝付6、南種子6、曽於5、いちき串木野5、出水4、指宿4、西之表4、志布志4、錦江4、大崎3、枕崎1、阿久根1、南さつま1、伊佐1、長島1、湧水1、中種子1、瀬戸内1、徳之島1）新型コロナ・鹿児島18日発表

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鹿児島県下一周駅伝がスタート、南薩路へ 鹿児島・指宿・川辺・日置・川薩・出水・伊佐・姶良・曽於・肝属・熊毛・大島の12チーム

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鹿児島県「まん延防止」 3月6日まで2週間延長 全43市町村の指定継続 飲食店へ時短要請維持

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新型コロナ 鹿児島県内で新たにクラスター3例 南種子の会食（6人）、指宿の高齢者施設（14人）、枕崎の学校（9人）で確認