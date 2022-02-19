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鹿児島県下一周駅伝がスタート、南薩路へ　鹿児島・指宿・川辺・日置・川薩・出水・伊佐・姶良・曽於・肝属・熊毛・大島の12チーム

 2022/02/19 09:00
鹿児島市役所前を一斉にスタートする１２チームの選手
鹿児島市役所前を一斉にスタートする１２チームの選手
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　第６９回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１９日開幕し、１２地区のランナーが午前９時、鹿児島市役所前を一斉にスタートした。第１日は南薩路を駆け抜ける１１区間１２８．９キロ。午後３時５０分ごろに最初のランナーが、ゴールの南さつま市役所前に到着する見込み。

　大会は２３日まで、５３区間５８３．７キロで行われる。出場チームは鹿児島（赤）▽指宿（朱）▽川辺（青）▽日置（濃緑）▽川薩（うす青）▽出水（濃紺）伊佐（桃）▽姶良（紫）▽曽於（黄）▽肝属（うす緑）▽熊毛（うす茶）▽大島（白）―の１２チーム〈（　）内はたすきの色〉。
県下一周駅伝のコース
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