新型コロナ　鹿児島県内で新たにクラスター　南種子の児童施設で６人確認　累計110例

１．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに695人感染 死者2人を確認

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに461人感染 累計2万4159人

３．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに483人感染 死者1人確認 新たなクラスター3件発表へ

４．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに598人感染 3人死亡を確認､累計102人に

５．

ピークの40年前、1900人在籍の小・中学校 いま388人と223人 止まらない生徒減「小中一貫校に」 地元協議会が要望へ 鹿児島市明和

６．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに５６９人感染確認

７．

鹿児島県下一周駅伝がスタート、南薩路へ 鹿児島・指宿・川辺・日置・川薩・出水・伊佐・姶良・曽於・肝属・熊毛・大島の12地区

８．

鹿児島市で新たに304人感染 霧島60人 姶良40人 新型コロナ

９．

姶良が日間Ｖ 鹿児島、川辺との競り合い制す 第69回鹿児島県下一周駅伝第1日

10．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに348人感染 死者3人確認、累計97人に