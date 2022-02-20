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新型コロナ 鹿児島県内で新たにクラスター 南種子の児童施設で６人確認 累計110例
2022/02/20 18:42
拡大
鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を１例確認したと発表した。南種子町の児童施設の利用者６人。県内のクラスターは累計１１０例になった。
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