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新型コロナ　鹿児島県内で新たにクラスター　南種子の児童施設で６人確認　累計110例

 2022/02/20 18:42
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　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を１例確認したと発表した。南種子町の児童施設の利用者６人。県内のクラスターは累計１１０例になった。
〈表〉一目でわかる鹿児島の新規感染者の推移（12月26日～2月20日）

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