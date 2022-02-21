新たな感染は388人、10歳未満が最多85人（鹿児島市204、鹿屋34、姶良31、霧島25、薩摩川内15、日置12、いちき串木野9、屋久島7、奄美6、南種子5、出水4、南九州4、枕崎4、志布志3、さつま3、曽於3、伊佐3、南さつま3、肝付3、阿久根3、大崎2、垂水1、湧水1、南大隅1、錦江1、中種子1）新型コロナ・鹿児島20日発表

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者３８８人を新たに確認したと発表した。県は南種子町の児童施設でクラスター（感染者集団）の発生を確認したと公表。累計１１０例となった。２人の死亡も明らかにした。死者は計１０６人。クラスターは１０歳未満の男女６人で、全員が施設の利用者。県によると、施設内の消毒や換気は行われていたが、利用者のマスク着用が不十分だった。死者２人はいずれも県内の医療機関に入院していた。年代、性別、死因は遺族の意向で非公表。１人は鹿児島市在住だった。新規感染者は居住地別では、鹿児島市２０４人、鹿屋市３４人、姶良市３１人、霧島市２５人、薩摩川内市１５人、日置市１２人、いちき串木野市９人、屋久島町７人、奄美市６人、南種子町５人、枕崎市と出水市、南九州市が各４人、阿久根市、伊佐市、曽於市、志布志市、南さつま市、肝付町、さつま町が各３人、大崎町が２人、垂水市、錦江町、南大隅町、湧水町、中種子町が各１人。年代別では１０歳未満が８５人と最多で、４０代と２０代が各４８人、３０代４５人など。県内の累計感染者数は２万７７０６人となった。１９日時点の療養者数は前日から２４人減り４０８７人。内訳は入院４３０人（前日比２７人減）、宿泊施設入所８７４人（１２人増）、自宅待機２７８３人（９人減）。入院のうち重症は６人、中等症７２人。