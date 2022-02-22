新たな感染は293人、最多は10歳未満の63人（鹿児島市156、鹿屋24、霧島22、姶良16、薩摩川内11、日置11、志布志10、曽於6、出水4、肝付4、大崎4、さつま3、屋久島3、西之表2、南種子2、奄美1、いちき串木野1、指宿1、龍郷1、伊佐1、南さつま1、垂水1、東串良1、錦江1、知名1、神奈川1人、佐賀2人、北海道2人）新型コロナ・鹿児島21日発表

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルス感染者を新たに２９３人確認したと発表した。新規感染者が３００人を下回るのは１月２４日の２７４人以来。鹿児島市は県内の医療機関に入院中だった同市の３人が死亡したと公表した。死者の累計は１０９人。また県は日置市の児童施設でクラスター（感染者集団）を確認したと明らかにした。累計１１１例となった。鹿児島市によると、亡くなった３人のうち１人は８０代女性で死因は非公表。ほかの２人の年代、性別、死因は遺族の意向により非公表とした。県によると、クラスターは１２人（利用者８人、職員２人、利用者と職員の親族各１人）。一部でマスクの着用や換気が不十分な場面があったという。新規感染者の居住地は、鹿児島市１５６人、鹿屋市２４人、霧島市２２人、姶良市１６人、薩摩川内市、日置市１１人、志布志市１０人、曽於市６人、出水市、大崎町、肝付町４人、さつま町、屋久島町３人、西之表市、南種子町２人、指宿市、垂水市、いちき串木野市、南さつま市、奄美市、伊佐市、東串良町、錦江町、龍郷町、知名町１人、県外５人（神奈川、佐賀２人、北海道２人）。年代別では１０歳未満が最多の６３人で、４０代５０人、１０代４２人と続いた。累計感染者は２万７９９９人。２０日時点の療養者は前日から２６２人減り３８２５人。内訳は入院４３３人（前日比３人増）、宿泊施設入所８４６人（２８人減）、自宅待機２５４６（２３７人減）。入院のうち重症７人、酸素投与の必要な中等症６７人。