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水平線にふわり えっ、島が浮いてる？ 種子島沖で「浮島」現象
2022/02/22 10:48
水平線上に浮いて見える口永良部島。左は屋久島＝１８日午後３時５０分ごろ、中種子町納官
拡大
種子島西岸の中種子町納官で１８日夕、約７０キロ離れた口永良部島が海の上に浮いているような光景が見られた。日本気象協会によると、蜃気楼（しんきろう）の一種の「浮島現象」で、冬によく観測される。気温が低く、温かい海水との温度差が大きくなると、光が空気中で屈折して起きる。
浮島となったのは午後４時前。雲間から海面に光が差し、水平線もゆがんで見えた。鹿児島地方気象台によると、当時の種子・屋久地方の気温は約１０度で、海水温は２０度前後だった。
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