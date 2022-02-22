花粉シーズンがやって来た　鹿児島・宮崎など１都13県

赤く染まり始めたスギ 拡大

民間気象会社のウェザーニューズ（千葉市）は２１日、鹿児島、宮崎など１都１３県が花粉シーズンに入ったと発表した。鹿児島では１７日に一定量の飛散を確認した。県内は４月下旬まで平年比１０５％、昨年比７１％の飛散を予想している。同社によると、スギやヒノキの花粉の飛散は、前年夏の日照時間の影響を受けるほか、多かった年の翌年は反動で減る傾向がある。昨春の県内は平年比１３４％と多かった。同社は「花粉症によるのどの痛みやくしゃみ、だるさは新型コロナウイルスの初期症状とも似ている。マスク着用の徹底を」と呼び掛けている。