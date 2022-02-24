日置の児童施設で新たなクラスター、21人感染　新型コロナ・鹿児島

１．

新型コロナ 鹿児島県内で4クラスター 計46人感染確認 霧島、南九州市の介護事業所や姶良の高齢者施設

２．

新型コロナ 鹿児島県内 最多584人が感染 2日連続で更新 死者1人を確認

３．

新型コロナ 鹿児島県内500人超え 過去最多の526人新たに感染 新たに死亡2人

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに632人感染 最多更新 県はクラスターで会見へ

５．

新型コロナ 鹿児島県内最多744人感染 １人死亡、死者72人に

６．

新型コロナ 鹿児島県内544人感染確認 500人超は3日連続 1人の死亡を確認、累計70人に

７．

新型コロナ 鹿児島県内で3クラスター さつま町の事業所、薩摩川内の接待伴う飲食店、日置の児童施設

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに483人感染 県はクラスターで会見へ

９．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに685人感染 過去2番目の多さ 死者2人を確認 県、クラスターで会見へ

10．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに523人感染 累計2万人超す 死者2人 県、クラスターで会見へ