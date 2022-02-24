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日置の児童施設で新たなクラスター、21人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/02/24 18:35
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　鹿児島県は２４日、日置市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認したと発表した。感染者は２１人（利用者１８人、職員３人）。

　県内のクラスターは累計１１３例となった。
表・鹿児島県内のコロナ感染者の推移

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