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新型コロナウイルス
日置の児童施設で新たなクラスター、21人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/02/24 18:35
拡大
鹿児島県は２４日、日置市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認したと発表した。感染者は２１人（利用者１８人、職員３人）。
県内のクラスターは累計１１３例となった。
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