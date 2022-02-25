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登校中の小６女児はねられ救急搬送 学校前の横断歩道 鹿児島・薩摩川内
2022/02/25 09:58
拡大
２５日午前８時５分ごろ、薩摩川内市隈之城町の県道で、横断歩道を渡っていた登校中の隈之城小学校６年生女子児童が、４０代男性が運転する軽乗用車にはねられた。薩摩川内署によると、救急車で搬送された。意識はあるという。
現場は片側１車線の緩やかなカーブ。横断歩道は隈之城小学校の正門前にあり、押しボタン式の信号がある。事故当時、学校の職員らが児童を出迎えていた。
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