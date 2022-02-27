第6波ピーク超えか、3週連続で前週下回るが減少速度は鈍く　新たな感染は497人（鹿児島市231、霧島53、鹿屋33、姶良32、薩摩川内18、出水16、曽於14、知名13、奄美11、指宿11、日置9、南九州8、志布志7、和泊6、肝付4、大崎4、天城4、いちき串木野3、垂水3、枕崎3、南大隅3、西之表2、瀬戸内2、南さつま1、さつま1、錦江1、屋久島1、南種子1、徳之島1、伊仙1）新型コロナ・鹿児島26日発表

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新たに４９７人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県内の累計感染者は３万３５２人となり、２万人を超えた今月６日からわずか２０日間で１万人以上増加。オミクロン株が猛威を振るい、流行「第６波」による感染者は２カ月足らずで２万人超に達している。累計感染者は、昨年末時点の９１２２人から２万１２３０人増えた。直近１週間（２０～２６日）の新規感染者は３０３４人で、前週の０．８４倍。３週続けて前週を下回り、第６波のピークは超えたとみられるが、減少速度は鈍い。当初２０、３０代中心だった感染は、子どもや高齢層に拡大。直近１週間を年代別にみると、１０歳未満２０．７％、１０代１６．２％で、１９歳以下が全体の４割近くに上る。６０代以上は１７．０％。２６日の新規感染者の居住地は、鹿児島市２３１人、霧島市５３人、鹿屋市３３人、姶良市３２人、薩摩川内市１８人、出水市１６人、曽於市１４人、知名町１３人、奄美市、指宿市各１１人、日置市９人、南九州市８人、志布志市７人、和泊町６人、肝付町、大崎町、天城町各４人、いちき串木野市、垂水市、枕崎市、南大隅町各３人、西之表市、瀬戸内町各２人、南さつま市、さつま町、錦江町、屋久島町、南種子町、徳之島町、伊仙町各１人。年代別は１０歳未満が９８人で最も多く、３０代８３人、４０代７６人、１０代７４人など。療養者は２５日時点で、前日比２１人増の３４０５人。内訳は入院２９２人（前日比２８人減）、宿泊施設入所７４９人（９人減）、自宅待機２３６４人（５８人増）。入院患者のうち重症は７人、酸素投与が必要な中等症は４６人。病床使用率は３８．１％となっている。