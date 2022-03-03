重症4人、中等症は54人 新たな感染は469人（鹿児島市213、霧島56、姶良40、鹿屋29、指宿18、奄美12、日置11、曽於10、薩摩川内9、志布志7、与論7、いちき串木野6、出水5、枕崎4、南九州4、大崎4、肝付4、屋久島4、天城4、和泊3、知名3、南さつま2、伊佐2、湧水2、南大隅2、龍郷2、垂水1、さつま1、瀬戸内1、大阪1、埼玉1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島2日発表
2022/03/03 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの新たな感染者４６９人と、県内の医療機関に入院していた３人の死亡を発表した。死者は累計１２８人になった。
死亡した３人のうち２人は鹿児島市在住。市は年代や性別、死因について、遺族の意向で非公表とした。県によると、ほかの１人は６０代男性で、死因は新型コロナ感染症による。
新規感染者の居住地は、鹿児島市２１３人、霧島市５６人、姶良市４０人、鹿屋市２９人、指宿市１８人、奄美市１２人、日置市１１人、曽於市１０人、薩摩川内市９人、志布志市、与論町７人、いちき串木野市６人、出水市５人、枕崎市、南九州市、大崎町、肝付町、屋久島町、天城町４人、和泊町、知名町３人、南さつま市、伊佐市、湧水町、南大隅町、龍郷町２人、垂水市、さつま町、瀬戸内町１人、県外３人（大阪、埼玉、神奈川）。年代別では、１０歳未満が最多の９３人で、３０代８２人、１０代７４人と続いた。
県内の累計感染者は３万２０３９人。１日時点の療養者数は前日から１２０人増え３４６３人。内訳は入院３２３人（前日比７人増）、宿泊施設入所７８１人（１９人増）、自宅待機２３５９人（９４人増）だった。重症は４人で、酸素投与が必要な中等症は５４人。
-
-
-
重症4人、中等症は54人 新たな感染は469人（鹿児島市213、霧島56、姶良40、鹿屋29、指宿18、奄美12、日置11、曽於10、薩摩川内9、志布志7、与論7、いちき串木野6、出水5、枕崎4、南九州4、大崎4、肝付4、屋久島4、天城4、和泊3、知名3、南さつま2、伊佐2、湧水2、南大隅2、龍郷2、垂水1、さつま1、瀬戸内1、大阪1、埼玉1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島2日発表3月3日 07:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-