新たな感染は401人 10歳未満が最多69人（鹿児島市194、霧島50、鹿屋23、姶良27、奄美10、薩摩川内1、日置3、出水15、指宿11、志布志9、いちき串木野1、曽於4、さつま2、与論6、南九州6、屋久島6、南さつま1、肝付4、枕崎6、大崎1、伊仙1、天城5、和泊3、南種子1、南大隅4、東串良3、宇検2、外2）新型コロナ・鹿児島３日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの新規感染者401人と入院中の１人の死亡を公表した。また屋久島町のサークル活動、日置市の学校でクラスター（感染者集団）が計２例確認された。累計120例となった。県によると、屋久島町のクラスターは10～70代の男女８人。屋内活動時に、手指消毒や換気が行われておらず、マスク着用も不十分だった。日置市のクラスターは10～50代の男女29人。内訳は生徒23人、職員１人、生徒の親族５人だった。手指消毒や黙食はなされていたが、マスク着用が不十分な場面があった。死者１人の年代、性別、死因について、県は遺族の意向で非公表とした。死者の累計は129人。新規感染者の居住地は、鹿児島市194人、霧島市50人、姶良市27人など。年代別では、10歳未満が69人と最多で、40代63人、10代58人、30代53人と続く。県内の累計感染者は３万2440人になった。療養者は２日時点で前日比４人増の3467人。内訳は入院304人（前日比19人減）、宿泊施設入所770人（11人減）、自宅待機2393人（34人増）となっている。