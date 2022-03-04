養豚大手・長島ファームが民事再生へ 負債32億円超、豚流行性下痢感染などで売り上げ減
2022/03/04 11:53
県内有数の大手養豚業の長島ファーム（鹿児島県長島町）が、鹿児島地裁に民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けたことが３日分かった。申請は２日付で、負債総額は３２億８６００万円。営業は継続している。
申請代理人は中西敏彰弁護士ら４人。債権者説明会をオンラインで近日中の開催を予定する。
代理人や民間信用調査会社によると、同社は１９７８年創業、子豚生産から肥育まで一貫経営する。母豚３５００頭、出荷数は月平均５５００頭と県内トップクラス。大手食肉メーカーへ販売するほか、出水市で焼肉店１店を経営し、２０１６年３月期には２７億３２００万円の売り上げを計上した。
全国で発生した豚流行性下痢（ＰＥＤ）の感染や、廃豚処理数の増加による出荷減で売り上げが減少。近年も回復が進まない中、過年度の設備投資に伴う多額の有利子負債を抱えていたほか、飼料小売価格の高騰もあって資金繰りが悪化した。
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養豚大手・長島ファームが民事再生へ 負債32億円超、豚流行性下痢感染などで売り上げ減3月4日 11:53
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