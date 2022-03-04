養豚大手・長島ファームが民事再生へ　負債32億円超、豚流行性下痢感染などで売り上げ減

１．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに685人感染 過去2番目の多さ 死者2人を確認 県、クラスターで会見へ

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに523人感染 累計2万人超す 死者2人 県、クラスターで会見へ

３．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに628人感染確認 1人死亡、死者86人に 県、クラスターで会見へ

４．

「今どきそんな」な理不尽校則 鹿児島の全ての公立小中学校と全日制県立高校が見直し 7割は生徒が関与

５．

新型コロナ 鹿児島県内 665人感染確認 過去2番目の多さ

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに５クラスター 薩摩川内の高齢者施設やさつま・指宿の医療機関、日置の学校部活動、南さつまのサークル活動

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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巨体橋桁、深夜の大移動 33メートル・75トン 鹿児島市街地をそろり1キロ

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに721人感染、過去2番目の多さ 2人の死亡を確認

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鹿児島市で新たに339人感染 霧島は56人 薩摩川内40人 新型コロナ