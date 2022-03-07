入院の90代が死亡、8日連続で死者確認　新規感染は309人、10代が最多61人（鹿児島市149、霧島19、鹿屋17、姶良20、奄美7、薩摩川内12、日置12、出水2、志布志15、指宿8、いちき串木野2、曽於2、さつま9、徳之島4、与論1、南九州4、屋久島1、肝付7、枕崎4、大崎5、阿久根1、南大隅1、東串良2、中種子1、長島1、県外3、不明5）新型コロナ・鹿児島6日発表

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者309人と、県内医療機関に入院していた90代女性の死亡を発表した。死者は８日連続で確認され、累計132人になった。亡くなった女性は鹿児島市在住。市によると、死因は新型コロナウイルスによる肺炎。感染後に入院していた。新規感染者の居住地は鹿児島市149人、姶良市20人、霧島市19人など。年代別では10代が61人と最多で、10歳未満56人、30代40人と続いた。累計感染者数は３万3600人になった。５日時点の療養者は前日から31人増え3502人。内訳は入院375人（前日比７人増）、宿泊施設入所785人（同５人増）、自宅待機2342人（同19人増）。入院のうち１人が重症で、酸素投与の必要な中等症は71人。