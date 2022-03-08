9日連続で死者、累計133人に　新規感染は215人、10歳未満最多47人（鹿児島市117、霧島30、姶良12、志布志９、鹿屋８、薩摩川内７、奄美４、大崎４、東串良４、指宿３、いちき串木野３、西之表２、曽於２、垂水１、日置１、さつま１、湧水１、肝付１、中種子１、屋久島１、徳之島１、和泊１、県外１）新型コロナ・鹿児島７日発表

鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに215人確認したと発表した。また市は１人の死亡を公表した。死者は９日連続で確認され、累計133人になった。亡くなった１人は鹿児島市在住で県内の医療機関に入院していた。年代、性別、死因について市は遺族の意向で非公表としている。新規感染者の居住地は、鹿児島市117人、霧島市30人、姶良市12人など。年代別では10歳未満が47人と最多で、40代42人、10代37人、30代23人と続く。累計感染者は３万3815人になった。６日時点の療養者数は前日比164人減の3338人。内訳は入院388人（前日比13人増）、宿泊施設入所764人（21人減）、自宅待機2186人（156人減）。入院のうち、重症１人、酸素投与が必要な中等症79人。