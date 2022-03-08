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屋久島で新たなクラスター　事業所の20～60代女性10人　新型コロナ・鹿児島

 2022/03/08 18:36
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　鹿児島県は８日、屋久島町の事業所で新型コロナウイルスのクラスター（感染集団）発生を確認したと発表した。累計１２３例となった。

　クラスターは職場関係者１０人で、町在住の２０～６０代女性。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移

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