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新型コロナウイルス
屋久島で新たなクラスター 事業所の20～60代女性10人 新型コロナ・鹿児島
2022/03/08 18:36
拡大
鹿児島県は８日、屋久島町の事業所で新型コロナウイルスのクラスター（感染集団）発生を確認したと発表した。累計１２３例となった。
クラスターは職場関係者１０人で、町在住の２０～６０代女性。
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