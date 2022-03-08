屋久島で新たなクラスター　事業所の20～60代女性10人　新型コロナ・鹿児島

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ポニーテール禁止なぜ？ 質問に担任は答えた 「男子がうなじに興奮するから」 16歳女子生徒は思う 「校則つくった人の感覚おかしい」

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに628人感染確認 1人死亡、死者86人に 県、クラスターで会見へ

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに523人感染 累計2万人超す 死者2人 県、クラスターで会見へ

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「今どきそんな」な理不尽校則 鹿児島の全ての公立小中学校と全日制県立高校が見直し 7割は生徒が関与

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鹿児島市と霧島市の9店舗に時短命令 県が店名公表 新型コロナ

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巨体橋桁、深夜の大移動 33メートル・75トン 鹿児島市街地をそろり1キロ

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに721人感染、過去2番目の多さ 2人の死亡を確認

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鹿児島のおみやげ？ 鹿児島・熊本・福岡 上位4位は同じ〝定番〟 九州3紙アンケート

９．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに３クラスター 霧島と姶良の医療機関、日置の学校