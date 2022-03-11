死者12日ぶりゼロ　新たな感染は336人（鹿児島市160、薩摩川内23、霧島23、肝付20、奄美18、鹿屋15、大崎11、志布志9、日置8、姶良7、伊佐5、南九州4、西之表3、南大隅3、徳之島3、和泊3、垂水2、曽於2、いちき串木野2、さつま2、湧水2、宇検2、知名2、枕崎1、指宿1、東串良1、錦江1、屋久島1、龍郷1、長崎1）新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新たに３３６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県内の累計感染者は３万５０２５人になった。死者の発表がなかったのは１２日ぶり。新規感染者の居住地は鹿児島市１６０人、薩摩川内市、霧島市２３人、肝付町２０人、奄美市１８人、鹿屋市１５人、大崎町１１人、志布志市９人、日置市８人、姶良市７人、伊佐市５人、南九州市４人、西之表市、南大隅町、徳之島町、和泊町３人、垂水市、曽於市、いちき串木野市、さつま町、湧水町、宇検村、知名町２人、枕崎市、指宿市、東串良町、錦江町、屋久島町、龍郷町１人、県外１人（長崎）。年代別では１０歳未満が５８人と最も多く、３０代５７人、１０代５２人、４０代４８人と続いた。県内の療養者数は９日時点で、前日より６６人減り３１３４人。内訳は入院３８４人（前日比１５人増）、宿泊施設入所６９６人（１０人増）、自宅待機２０５４人（９１人減）となっている。入院患者のうち重症は４人、酸素投与が必要な中等症は６８人。