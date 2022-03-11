JR九州あすダイヤ改正　九州新幹線鹿児島中央午後11時43分発川内行きを廃止　無人化予定の吉松、串木野駅には券売機設置

ＪＲ九州は１２日、ダイヤを改正する。鹿児島関係は九州新幹線のみで、在来線に変更はない。同日から無人化するとしていた串木野駅（いちき串木野市）と吉松駅（湧水町）では、３１日までグループ社員が案内業務を行う。新幹線は、鹿児島中央午後１１時４３分発川内行きを廃止し、上りは同１１時発熊本行き「つばめ」が最終となる。新大阪午後７時５５分発の最終「みずほ」は熊本行きに短縮され、鹿児島中央へは午後１１時１分発「つばめ」への乗り換えが必要になる。串木野、吉松駅では１２日以降、窓口で切符を購入することはできない。３１日まで配置される係員は、券売機の利用法説明や乗り場案内などに携わる。切符販売窓口の営業時間は、鹿児島中央が午前７時～午後９時となるのをはじめ、出水、川内、伊集院、鹿児島、加治木、隼人、国分、霧島神宮、指宿の計１０駅で短縮される。上伊集院、姶良、帖佐の３駅は窓口を廃止する。