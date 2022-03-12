医療機関と高齢者施設でクラスター3例、患者のマスク不十分　新たな感染は337人（鹿児島市195、霧島26、鹿屋23、薩摩川内21、姶良17、奄美11、志布志7、日置6、出水3、指宿3、西之表3、曽於3、伊佐3、垂水2、大崎2、知名2、枕崎1、いちき串木野1、錦江1、南大隅1、肝付1、徳之島1、天城1、岡山1、神奈川1、熊本1）新型コロナ・鹿児島11日発表

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者３３７人と５人の死亡を確認したと発表した。死者の累計は１４３人になった。また県は、奄美市と伊佐市の医療機関、枕崎市の高齢者施設で発生した計３例のクラスター（感染者集団）も公表した。亡くなった５人はいずれも医療機関に入院中で、うち２人は鹿児島市在住。県が発表した死者１人は９０歳以上の男性で、死因は新型コロナウイルス感染症。ほかの４人の年代、性別、死因について県と市は遺族の意向で非公表としている。クラスターのうち、奄美市の医療機関は１９人（患者１４人、職員２人、職員の親族３人）、伊佐市の医療機関は８人（患者５人、職員３人）、枕崎市の高齢者施設は７人（利用者３人、職員２人、職員の親族２人）だった。県によると、換気や手指消毒は行われていたが、患者らのマスク着用が不十分な場面があった。新規感染者の居住地は鹿児島市１９５人、霧島市２６人、鹿屋市２３人、薩摩川内市２１人、姶良市１７人、奄美市１１人、志布志市７人、日置市６人、出水市、指宿市、西之表市、曽於市、伊佐市３人、垂水市、大崎町、知名町２人、枕崎市、いちき串木野市、錦江町、南大隅町、肝付町、徳之島町、天城町１人、県外３人（岡山、神奈川、熊本）。年代別は１０歳未満６７人、１０代６６人、３０代６１人と続く。県内の累計感染者は３万５３６２人になった。１０日時点の療養者数は前日比１２０人減の３０１４人。内訳は入院３６３人（前日比２１人減）、宿泊施設入所７１４人（１８人増）、自宅待機１９３７人（１１７人減）。入院のうち、重症が１人、酸素投与が必要な中等症は６７人。