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新型コロナ　鹿児島県内で新たに395人感染

 2022/03/12 16:11
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　鹿児島県と鹿児島市は１２日、新たに３９５人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは１８４人、市発表分は２１１人。

　県内の累計は３万５７５７人になった。死者はいなかった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移

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