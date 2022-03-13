重症1人、中等症59人　新たな感染は395人（鹿児島市211、鹿屋33、奄美30、霧島20、志布志20、薩摩川内11、西之表11、大崎9、姶良6、日置6、肝付6、屋久島5、出水4、指宿3、曽於3、徳之島3、瀬戸内3、伊佐2、垂水2、東串良2、いちき串木野1、さつま1、知名1、錦江1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島12日発表

鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者３９５人を確認したと発表した。死者はいなかった。感染者数は１週間前の５日より２１人増えた。同じ曜日で前週を上回るのは３日以来。新規感染者の居住地は鹿児島市２１１人、鹿屋市３３人、奄美市３０人、霧島市、志布志市各２０人、薩摩川内市、西之表市各１１人、大崎町９人、姶良市、日置市、肝付町各６人、屋久島町５人、出水市４人、指宿市、曽於市、徳之島町、瀬戸内町各３人、伊佐市、垂水市、東串良町各２人、いちき串木野市、さつま町、知名町、錦江町各１人。県外は沖縄県が１人。年代別は１０代８３人、４０代５９人、１０歳未満５７人と続く。県内の累計感染者は３万５７５７人になった。１１日時点の療養者数は前日比９６人減の２９１８人。内訳は入院３３７人（前日比２６人減）、宿泊施設入所６６７人（４７人減）、自宅待機１９１４人（２３人減）。入院のうち、重症が１人、酸素投与が必要な中等症は５９人。