死者4人は施設・医療機関に入所・入院中　新たな感染は２８０人（鹿児島市１４３、鹿屋３９、霧島２５、姶良１３、西之表９、垂水７、薩摩川内６、さつま５、奄美４、与論４、日置３、志布志３、南大隅３、曽於２、肝付２、瀬戸内２、出水１、いちき串木野１、南さつま１、南九州１、伊佐１、大崎１、中種子１、屋久島１、龍郷１、徳之島１）新型コロナ・鹿児島１３日発表

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２８０人確認したと発表した。４人の死亡が確認され、県内の累計死者数は１４７人になった。県と市がそれぞれ２人の死亡を公表した。市発表の１人は鹿児島市在住の８０代男性で死因は非公表。県が発表した１人は遺族に公表の意向を確認中。そのほかの２人は年代、性別、死因について遺族の意向で非公表としている。４人とも施設入所または医療機関に入院中だった。新規感染者の居住地別は鹿児島市１４３人、鹿屋市３９人、霧島市２５人、姶良市１３人、西之表市９人、垂水市７人、薩摩川内市６人、さつま町５人、奄美市、与論町各４人、日置市、志布志市、南大隅町各３人、曽於市、肝付町、瀬戸内町各２人、出水市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、大崎町、中種子町、屋久島町、龍郷町、徳之島町各１人。累計感染者は３万６０３７人になった。１２日時点の療養者数は前日比６４人増の２９８２人。内訳は入院３５６人（前日比１９人増）、宿泊施設入所６７３人（同６人増）、自宅待機１９５３人（同３９人増）。入院のうち、重症は２人、酸素投与が必要な中等症は６３人。