南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
14
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに103人感染 鹿屋・霧島で各20人、大崎10人など計203人確認 新型コロナ・鹿児島 市町別詳細
2022/03/14 18:21
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１４日、新たに２０３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県内の累計は３万６２４０人になった。
居住地別は、鹿児島市１０３人、鹿屋市と霧島市各２０人、大崎町１０人、奄美市８人、志布志市と瀬戸内町が各６人、薩摩川内市５人、姶良市４人、西之表市と徳之島町が各３人、垂水市と南さつま市、南九州市、錦江町、肝付町が各２人、日置市と伊佐市、さつま町、長島町が各１人。県外は福岡県１人。
県は１人が亡くなったと公表した。死者の累計は１４８人。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島市で新たに103人感染 鹿屋・霧島で各20人、大崎10人など計203人確認 新型コロナ・鹿児島 市町別詳細
3月14日 18:21
新型コロナ 鹿児島県内で新たに203人感染 １人死亡
3月14日 16:03
手形アートで戦争反対 障害者たちが平和訴える 鹿児島市
3月14日 12:30
西九州新幹線 9月23日部分開業 長崎駅周辺「100年に一度」の再開発 計画決定から半世紀、識者「厳しいタイミング」 人口減にコロナ禍追い打ち
3月14日 11:05
蛇口から火？ 串良商高生デザインのライターがコンテストで優秀賞
3月14日 11:00
コロナ下の消費喚起策「ぐりぶークーポン」 予定上回る249万枚利用 鹿児島県、利用総額14億円に
3月14日 10:56
平和祈りウクライナ国旗色にライトアップ 出水のクレインパーク
3月14日 10:00
墓じまい、身寄りない人の合葬墓 最大3000柱整備へ 鹿児島市、23年度開設
3月14日 08:39
30年かけて収集、陶製ひな飾り130組展示 指宿
3月14日 08:30
「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」 鹿屋農高が特別賞 プロの農家と競い鹿児島から唯一受賞 「地元ブランド発信に貢献」
3月14日 07:39
海難防止を人魚が呼び掛けるポスター完成 串木野海保
3月14日 07:30
死者4人は施設・医療機関に入所・入院中 新たな感染は２８０人（鹿児島市１４３、鹿屋３９、霧島２５、姶良１３、西之表９、垂水７、薩摩川内６、さつま５、奄美４、与論４、日置３、志布志３、南大隅３、曽於２、肝付２、瀬戸内２、出水１、いちき串木野１、南さつま１、南九州１、伊佐１、大崎１、中種子１、屋久島１、龍郷１、徳之島１）新型コロナ・鹿児島１３日発表
3月14日 07:00
鹿児島県、観光プロデューサーを当面委嘱せず
3月13日 21:30
「コロナ危機を乗り越える胆力がある」と評されるANAホールディングス新社長。出身は奄美・加計呂麻島。「離島でも公平に」。故郷への低価格便就航に心血を注いだ島人の思い
3月13日 21:23
月経や出産、更年期 女性の悩み 6割が「仕事上困った」 67％「男性上司には伝えにくい」 フェムラインかごしま調べ
3月13日 20:46
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲