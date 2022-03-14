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鹿児島市で新たに103人感染　鹿屋・霧島で各20人、大崎10人など計203人確認　新型コロナ・鹿児島 市町別詳細

 2022/03/14 18:21
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　鹿児島県と鹿児島市は１４日、新たに２０３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県内の累計は３万６２４０人になった。

　居住地別は、鹿児島市１０３人、鹿屋市と霧島市各２０人、大崎町１０人、奄美市８人、志布志市と瀬戸内町が各６人、薩摩川内市５人、姶良市４人、西之表市と徳之島町が各３人、垂水市と南さつま市、南九州市、錦江町、肝付町が各２人、日置市と伊佐市、さつま町、長島町が各１人。県外は福岡県１人。

　県は１人が亡くなったと公表した。死者の累計は１４８人。
【表】12月26日～3月14日　一目で分かる鹿児島の新規感染者の推移
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