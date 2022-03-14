TOP鹿児島のニュース 訃報

アニメ「鬼滅の刃」などで採用　毛筆フォント書家・綱紀栄泉さん死去　86歳

 2022/03/14 21:31
多彩な毛筆フォントを編み出した綱紀栄泉（本名・坂口綱紀）さん
多彩な毛筆フォントを編み出した綱紀栄泉（本名・坂口綱紀）さん
拡大拡大
　　人気アニメ「鬼滅の刃」や多くの商品パッケージに使われた毛筆フォントを制作した、鹿児島県さつま町の「昭和書体」専属書家、綱紀栄泉（つなのり・えいせん、本名坂口綱紀＝さかぐち・こうき）さんが１４日午後５時半、心不全のため、さつま町の病院で死去した。８６歳。さつま町出身。

　元看板職人。２００４年、手書きの毛筆文字をフォント化し商品化すると、和の雰囲気が評判になり、１３年、長男、孫と営むフォント専門会社「昭和書体」設立につながった。手掛けた５７種類約４０万字の毛筆フォントは、テレビ番組や書籍、ゲームなど幅広く活用されている。
アニメ「鬼滅の刃」の作中、キャラクターを紹介する場面などに毛筆フォントが使用された綱紀栄泉さん。元は看板職人。「街の看板が師匠」と語る＝2020年3月
自宅の一室が綱紀栄泉さんの作業場。さまざまなフォントを生み出してきた＝2021年4月、さつま町虎居町
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ