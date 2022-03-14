南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
14
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
訃報
アニメ「鬼滅の刃」などで採用 毛筆フォント書家・綱紀栄泉さん死去 86歳
2022/03/14 21:31
多彩な毛筆フォントを編み出した綱紀栄泉（本名・坂口綱紀）さん
拡大
人気アニメ「鬼滅の刃」や多くの商品パッケージに使われた毛筆フォントを制作した、鹿児島県さつま町の「昭和書体」専属書家、綱紀栄泉（つなのり・えいせん、本名坂口綱紀＝さかぐち・こうき）さんが１４日午後５時半、心不全のため、さつま町の病院で死去した。８６歳。さつま町出身。
元看板職人。２００４年、手書きの毛筆文字をフォント化し商品化すると、和の雰囲気が評判になり、１３年、長男、孫と営むフォント専門会社「昭和書体」設立につながった。手掛けた５７種類約４０万字の毛筆フォントは、テレビ番組や書籍、ゲームなど幅広く活用されている。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
漫画「数学ゴールデン」作者・藏丸竜彦さんが直々添削 鹿児島修学館
3月14日 22:30
アニメ「鬼滅の刃」などで採用 毛筆フォント書家・綱紀栄泉さん死去 86歳
3月14日 21:31
「与論と国頭の絆深め平和を」与論２世青山さん訴え 沖縄復帰50年
3月14日 21:30
穴開けた板108枚 組み合わせるとエコな「あずまや」 復元・解体手軽に 鹿児島大院生が設計
3月14日 21:20
「中１ギャップ」にコロナ禍追い打ち 「行きづらさ」つのり不登校に かなえたい夢がある でも「終わり見えない。ずっと苦しい」
3月14日 21:02
鹿児島市で新たに103人感染 鹿屋・霧島で各20人、大崎10人など計203人確認 新型コロナ・鹿児島 市町別詳細
3月14日 18:21
新型コロナ 鹿児島県内で新たに203人感染 １人死亡
3月14日 16:03
手形アートで戦争反対 障害者たちが平和訴える 鹿児島市
3月14日 12:30
西九州新幹線 9月23日部分開業 長崎駅周辺「100年に一度」の再開発 計画決定から半世紀、識者「厳しいタイミング」 人口減にコロナ禍追い打ち
3月14日 11:05
蛇口から火？ 串良商高生デザインのライターがコンテストで優秀賞
3月14日 11:00
コロナ下の消費喚起策「ぐりぶークーポン」 予定上回る249万枚利用 鹿児島県、利用総額14億円に
3月14日 10:56
平和祈りウクライナ国旗色にライトアップ 出水のクレインパーク
3月14日 10:00
墓じまい、身寄りない人の合葬墓 最大3000柱整備へ 鹿児島市、23年度開設
3月14日 08:39
30年かけて収集、陶製ひな飾り130組展示 指宿
3月14日 08:30
「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」 鹿屋農高が特別賞 プロの農家と競い鹿児島から唯一受賞 「地元ブランド発信に貢献」
3月14日 07:39
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲