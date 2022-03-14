アニメ「鬼滅の刃」などで採用　毛筆フォント書家・綱紀栄泉さん死去　86歳

新型コロナ 鹿児島県内で新たに203人感染 １人死亡

15人乗り瀬渡し船が火災 鹿児島・枕崎沖 全員、海に飛び込む 近くの船が救助、9人搬送

西九州新幹線 9月23日部分開業 長崎駅周辺「100年に一度」の再開発 計画決定から半世紀、識者「厳しいタイミング」 人口減にコロナ禍追い打ち

鹿児島市で新たに143人感染 鹿屋39人、霧島25人、姶良13人など280人確認 新型コロナ・鹿児島 市町別内訳

海自鹿屋基地から出土した謎のコンクリ塊…旧海軍の建物の基礎だった 軍用機部品製造や修理する第22航空廠

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死者4人は施設・医療機関に入所・入院中 新たな感染は２８０人（鹿児島市１４３、鹿屋３９、霧島２５、姶良１３、西之表９、垂水７、薩摩川内６、さつま５、奄美４、与論４、日置３、志布志３、南大隅３、曽於２、肝付２、瀬戸内２、出水１、いちき串木野１、南さつま１、南九州１、伊佐１、大崎１、中種子１、屋久島１、龍郷１、徳之島１）新型コロナ・鹿児島１３日発表