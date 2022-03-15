自宅に実弾64発所持 男性に罰金50万円命令　鹿児島簡裁

５．

30代44人、10歳未満39人、10代34人など新たな感染は計203人（鹿児島市103人、鹿屋20人、霧島20人、大崎10人、奄美8人、志布志6人、瀬戸内6人、薩摩川内5人、姶良4人、西之表3人、徳之島3人、垂水2人、南さつま2人、南九州2人、錦江2人、肝付2人、日置1人、伊佐1人、さつま1人、長島１人、福岡１人）新型コロナ・鹿児島14日発表