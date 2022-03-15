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自宅に実弾64発所持 男性に罰金50万円命令 鹿児島簡裁
2022/03/15 11:48
押収された拳銃の実弾＝鹿児島県警本部
拡大
鹿児島区検は１４日、自宅に拳銃の実弾を所持したとして、銃刀法違反の疑いで逮捕・送検された鹿児島市武岡４丁目、無職男性（７３）を同罪で略式起訴した。鹿児島簡裁は同日付で罰金５０万円の略式命令を出した。
男性は２月２１日午前８時ごろ、自宅に正当な理由なく、拳銃の実弾６４発を所持した疑いで現行犯逮捕された。県警は入手経路や所持の目的は明らかにしていない。実弾を所持しているとの情報を基に家宅捜索し、発覚した。
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