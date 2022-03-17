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屋久島・口永良部島で火山性地震が増加 震源は新岳火口近く
2022/03/17 10:02
【地図】屋久島町・口之永良部島
拡大
屋久島町・口永良部島で１２日から新岳火口近くの浅い所を震源とした火山性地震が増えており、１６日午後５時３５分までの２４時間に４０回あった。火山性地震が２４時間に５０回以上▽１時間に３０回以上▽１日３０回以上が３日間継続－のいずれかに達した場合、気象台は噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げる。
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