屋久島・口永良部島で火山性地震が増加　震源は新岳火口近く

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電停交差点に右折用の矢印信号 「直進車途切れず怖い」の声受け 安全確保と渋滞緩和へ 鹿児島市中洲

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動けない、川から高齢男性のうめき声…建設現場の3人が気付き救助 薩摩川内

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鹿児島市で新たに154人感染 鹿屋61人 霧島は48人 新型コロナ・市町村別詳細

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重症3人、中等症66人 新たな感染は365人（鹿児島市154、鹿屋61、霧島48、姶良15、志布志14、西之表11、薩摩川内11、曽於8、伊佐6、垂水5、日置5、奄美5、大崎5、いちき串木野2、南大隅2、知名2、出水1、南さつま1、さつま1、肝付1、屋久島1、瀬戸内1、龍郷1、東京1、福岡1、栃木2）新型コロナ・鹿児島16日発表

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに365人感染 3人死亡確認

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基本給「増やす」企業は35％ 最低賃金引き上げで鹿児島県内の企業にアンケート

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ワイド、ワイド♪ 快進撃を島唄で後押しだ センバツ出場の大島高、吹奏楽部が猛練習中

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アニメ「鬼滅の刃」などで採用 毛筆フォント書家・綱紀栄泉さん死去 86歳

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鹿児島空港の乗降客243万人 新型コロナ影響長引き前年比5.7％減 2021年

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都城の52人含む278人新たに感染 2人死亡 新型コロナ・宮崎16日発表