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線路にうつぶせ？　30代男性が列車にはねられ死亡　指宿枕崎線

 2022/03/17 20:10
事故現場近くで停車する車両＝１６日午後１１時ごろ、鹿児島市宇宿
事故現場近くで停車する車両＝１６日午後１１時ごろ、鹿児島市宇宿
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　１６日午後１０時５分ごろ、鹿児島市宇宿５丁目のＪＲ指宿枕崎線宇宿－谷山の線路上で、市内の３０代の無職男性が喜入発鹿児島中央行き普通列車（２両編成）にはねられ死亡した。

　鹿児島南署によると、現場は踏切から谷山駅方向へ約１５メートルの線路。列車の運転士は「うつぶせ状態の人を確認し、ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話している。乗客１７人と乗員にけがはなかった。

　ＪＲ九州によると、この事故で下り普通列車２本が運休、上下計５本が最大１３５分遅れ、約１５０人に影響が出た。
（別カット）事故現場近くで停車する車両＝１６日午後１１時ごろ、鹿児島市宇宿
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