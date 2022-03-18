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東九州道で通行止め　国分ＩＣ―隼人東

 2022/03/18 09:39
南日本新聞ニュース
　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣ間は１８日午前９時１５分から、上下線で通行止めとなっている。当て逃げで壊れた中央線部分の復旧工事のため。
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