東九州道で通行止め　国分ＩＣ―隼人東

鹿児島市で新たに148人感染 鹿屋52人 霧島は31人 新型コロナ・市町村別詳細

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療養者2人増え2827人（重症3、中等症61） 新たな感染は353人（鹿児島市148、鹿屋52、霧島31、姶良25、奄美15、薩摩川内10、伊佐9、志布志7、西之表6、大崎5、垂水4、曽於4、徳之島4、日置3、肝付3、中種子3、龍郷3、指宿2、さつま2、東串良2、阿久根1、出水1、南さつま1、湧水1、南大隅1、南種子1、瀬戸内1、京都1、千葉1、東京1、茨城1、愛知1、宮崎1、福岡2）新型コロナ・鹿児島17日発表