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東九州道　国分－隼人東の通行止め解除

 2022/03/18 10:38
南日本新聞ニュース
　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣ間の通行止めは１８日午前１０時２５分、上下線とも解除された。
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