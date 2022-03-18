新型コロナ　鹿児島県内で新たに324人感染　1人死亡　県はクラスターで説明へ

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新たに３２４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは１７７人、市発表分は１４７人。県内の累計は３万７６９８人になった。県はまた１人が亡くなったと公表した。死者の累計は１５８人。県は午後６時半をめどに、クラスター（感染者集団）１件の発生に関する記者説明を行う。